Kemenlu Korsel akan Perpanjang Masa Pengiriman Pasukan Dongmyeong dan Hanbit

Photo : YONHAP News

Kementerian Luar Negeri Korea Selatan, Kamis (11/09) melaporkan bahwa mereka telah menggelar Rapat Konsultasi Kebijakan Pasukan Pemelihara Perdamaian PBB (PKO) bersama lembaga terkait, termasuk Kementerian Pertahanan, Staf Gabungan, Kementerian Administrasi dan Keamanan Publik, serta Kepolisian Nasional.Dalam rapat tersebut, mereka mengevaluasi capaian kegiatan Pasukann Dongmyeong yang dikirim ke Pasukan Penjaga Perdamaian PBB di Lebanon (UNIFIL) dan Pasukan Hanbit yang ditempatkan di Misi PBB di Sudan Selatan (UNMISS) serta membahas perlunya perpanjangan masa penugasan kedua pasukan itu.Selain itu, berdasarkan Resolusi 2.790 Dewan Keamanan PBB yang diadopsi pada 28 Agustus untuk memperpanjang mandat UNIFIL hingga akhir 2026 dan mengatur penarikan dalam satu tahun setelahnya, rapat itu membahas rencana persiapan penarikan Pasukan Dongmyeong di masa mendatang.Sesuai hasil rapat, Kementerian Luar Negeri akan segera mengajukan proposal perpanjangan penugasan Pasukan Dongmyeong dan Pasukan Hanbit ke Majelis Nasional.Dalam kesempatan itu, Wakil Menteri Luar Negeri II, Kim Jin-a, menyampaikan rasa terima kasih dan hormat atas dedikasi serta pengorbanan prajurit kedua pasukan yang telah mengharumkan nama Korea Selatan di tengah kondisi yang sulit.