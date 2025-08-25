Pergi ke Menu Pergi ke Halaman Utama

Partai Demokrat Korea Meminta Kehadiran Presiden China Xi Jinping di KTT APEC

Write: 2025-09-11 15:29:43Update: 2025-09-11 15:43:06

Photo : YONHAP News

Ketua Partai Demokrat (DP) Jung Chung-rae bertemu dengan Duta Besar China untuk Korea Selatan Dai Bing pada Kamis (11/09) dan meminta Presiden China Xi Jinping untuk hadir dalam KTT Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) yang akan digelar di Gyeongju.

Selama pertemuannya dengan duta besar, Jung mengatakan KTT tersebut akan memberikan kesempatan berharga untuk membangun dasar kerja sama menuju perdamaian di Asia Timur Laut dan kemakmuran bersama di kawasan Asia-Pasifik.

Ketua DP juga menyatakan bahwa kunjungan Xi dan komunikasi langsung antara pemimpin kedua negara akan memberikan kesempatan untuk lebih mengembangkan hubungan bilateral.  

Mengacu pada seruan Xi mengenai perdagangan multilateral, Jung mengharapkan perdagangan bilateral yang lebih dinamis.  

Duta Besar Dai menyatakan China akan sepenuhnya mendukung Korea Selatan sebagai tuan rumah KTT APEC, dan menambahkan bahwa mereka menantikan perkembangan lebih lanjut dari kemitraan strategis kedua negara melalui upaya bersama.
