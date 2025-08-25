Ratusan Pekerja Korea Selatan yang Ditahan di AS Dibebaskan pada Kamis

Photo : YONHAP News

Lebih dari 300 warga Korea Selatan yang ditahan dalam razia imigrasi AS pekan lalu telah dibebaskan setelah tujuh hari ditahan.Kelompok tersebut dibebaskan dari fasilitas penahanan Imigrasi dan Bea Cukai AS (ICE) di Folkston, Georgia, pada pukul 01.20 dini hari Kamis (11/09), atau sekitar pukul 14.20 waktu Korea.Para tahanan naik delapan bus untuk menempuh perjalanan selama empat setengah jam, sejauh 430 kilometer ke Bandara Internasional Hartsfield-Jackson Atlanta.Setelah tiba di bandara, para tahanan akan langsung naik pesawat carter Korean Air yang telah standby di bandara sejak Rabu (10/09).Pesawat tersebut direncanakan berangkat dari Atlanta pada pukul 12 siang, atau pukul 01.00 hari Jumat Waktu Standar Korea, dan tiba di Bandara Internasional Incheon pada Jumat (12/09) sore.Sebanyak 330 tahanan direncanakan naik pesawat tersebut, termasuk 316 warga Korea Selatan.Seorang pejabat Kementerian Luar Negeri mengatakan salah satu warga Korea Selatan yang ditahan tidak ikut pulang dan tetap tinggal di AS.