KOSPI Catat Rekor Tertinggi Baru, Ditutup di Level 3.344

Indeks Harga Saham Gabungan Korea (KOSPI) menutup sesi perdagangan dengan mencatat rekor tertinggi baru pada hari Kamis (11/09), bertepatan hari ke-100 masa jabatan Presiden Lee Jae Myung.KOSPI ditutup di level 3.344,20, naik 29,67 poin atau 0,90 persen dibandingkan hari sebelumnya. Angka ini memperbarui rekor penutupan tertinggi sepanjang masa yang dicapai sehari sebelumnya di level 3.314,53.Pada perdagangan hari ini, KOSPI itu dibuka di level 3.336,60, naik 22,07 poin atau 0,67 persen dibandingkan hari sebelumnya, kemudian sempat melonjak hingga level 3.344,70 setelah pembukaan pasar dan melewati rekor intraday sebelumnya yaitu pada level 3.317,77 dengan lonjakan cukup besar.Sementara itu, KOSDAQ juga turut mengalami kenaikan 1,76 poin atau 0,21 persen, dan ditutup di level 834,76.Indeks tersebut dibuka di level 834,68, naik 1,68 poin atau 0,20 persen dibandingkan hari sebelumnya dan bergerak naik-turun sepanjang hari.