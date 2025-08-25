Seminggu Ditahan di Imigrasi AS, 316 Warga Pulang ke Korea Selatan

Photo : YONHAP News

Sebanyak 316 warga Korea Selatan yang ditahan dan dibebaskan dari fasilitas penahanan imigrasi Amerika Serikat pulang ke Korea Selatan dengan pesawat carter pada Kamis (11/09).Penerbangan Korean Air berangkat dari Bandara Internasional Hartsfield-Jackson Atlanta pada pukul 11.38 waktu setempat. Selain membawa warga Korea Selatan, 14 warga negara asing juga ikut dalam penerbangan.Penerbangan carter diperkirakan tiba di Bandara Internasional Incheon sekitar pukul 3 sore waktu Korea pada Jumat (12/09).Warga Korea Selatan akhirnya pulang setelah satu minggu ditahan dalam razia imigrasi AS di lokasi konstruksi pabrik baterai usaha gabungan antara Hyundai Motor Group dan LG Energy Solution di Georgia.Salah satu warga Korea Selatan yang ditahan di fasilitas penahanan Imigrasi dan Bea Cukai AS (ICE) di Folkston, Georgia, memilih untuk tetap tinggal di AS.