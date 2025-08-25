Photo : YONHAP News

Aktor Lee Byung-hun menorehkan sejarah baru bagi perfilman Korea Selatan dengan menerima Penghargaan Kontribusi Khusus (Special Tribute Award) di Festival Film Internasional Toronto (TIFF).Menurut laman resmi Toronto International Film Festival pada Kamis (11/09), Lee Byung-hun dianugerahi TIFF Tribute Awards pada 8 September lalu. Lee meraih penghargaan tersebut, bersama sutradara Guillermo del Toro, sutradara Hikari, dan aktris Jodie Foster, atas kontribusi besar mereka dalam memajukan industri perfilman.Penghargaan ini menandai pertama kalinya seorang aktor Korea Selatan mendapat kehormatan tersebut, sekaligus menjadi sorotan dalam perayaan festival bergengsi itu.Dalam pidatonya, aktor Lee menyampaikan bahwa ia menerima penghargaan tersebut dengan penuh kerendahan hati. Ia menekankan bahwa penghargaan ini bukan hanya untuk dirinya sendiri, melainkan juga sebagai bentuk pengakuan atas pencapaian dan perkembangan budaya Korea Selatan yang kini membanggakan di seluruh dunia.Penghargaan diberikan langsung oleh sutradara ternama Park Chan-wook dalam gala TIFF Tribute Awards di Fairmont Royal York Hotel, Toronto, Kanada. Keduanya kembali berkolaborasi lewat film "No Other Choice," yang telah melakukan pemutaran perdana di Amerika Utara dalam sesi gala di TIFF.