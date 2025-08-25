Korsel dan Prancis Sepakat Perkuat Kerja Sama di Bidang AI, Antariksa dan Pertahanan

Photo : KBS News

Presiden Lee Jae Myung pada Kamis (11/09) mengadakan percakapan lewat sambungan telepon dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron.Melalui pengarahan tertulis yang disampaikan Juru Bicara Kepresidenan Kang Yu-jung, Presiden Macron berharap hubungan persahabatan dan kerja sama antara Seoul dan Paris dapat terjalin semakin erat di bawah pemerintahan baru Korea Selatan.Jubir Kang menambahkan, Presiden Prancis ingin bertemu langsung dengan Presiden Lee di sela-sela Sidang Umum PBB, guna membahas hubungan bilateral serta berbagai isu internasional.Sementara itu, ia menyampaikan, Presiden Lee menilai perdagangan dan investasi antara kedua negara terus meningkat, serta berharap potensi kerja sama di sektor strategis seperti kecerdasan buatan, antariksa, dan pertahanan dapat diwujudkan.Kang melanjutkan, kedua pemimpin juga bertukar pandangan mengenai situasi di Semenanjung Korea, dinamika kawasan, serta isu-isu di Dewan Keamanan PBB. Keduanya sepakat untuk terus menjalin komunikasi erat, sehingga peringatan 140 tahun hubungan diplomatik tahun depan dapat menjadi peluang untuk mendorong kemitraan komprehensif ke tingkat yang lebih tinggi.