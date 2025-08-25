Pergi ke Menu Pergi ke Halaman Utama

Cari

Korean
Cari

Bahasa Indonesia

About KBS Go to KBS
Go Top

Politik

Korsel dan Prancis Sepakat Perkuat Kerja Sama di Bidang AI, Antariksa dan Pertahanan

Write: 2025-09-12 10:51:30Update: 2025-09-12 10:55:37

Korsel dan Prancis Sepakat Perkuat Kerja Sama di Bidang AI, Antariksa dan Pertahanan

Photo : KBS News

Presiden Lee Jae Myung pada Kamis (11/09) mengadakan percakapan lewat sambungan telepon dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron.

Melalui pengarahan tertulis yang disampaikan Juru Bicara Kepresidenan Kang Yu-jung, Presiden Macron berharap hubungan persahabatan dan kerja sama antara Seoul dan Paris dapat terjalin semakin erat di bawah pemerintahan baru Korea Selatan. 

Jubir Kang menambahkan, Presiden Prancis ingin bertemu langsung dengan Presiden Lee di sela-sela Sidang Umum PBB, guna membahas hubungan bilateral serta berbagai isu internasional.

Sementara itu, ia menyampaikan, Presiden Lee menilai perdagangan dan investasi antara kedua negara terus meningkat, serta berharap potensi kerja sama di sektor strategis seperti kecerdasan buatan, antariksa, dan pertahanan dapat diwujudkan.

Kang melanjutkan, kedua pemimpin juga bertukar pandangan mengenai situasi di Semenanjung Korea, dinamika kawasan, serta isu-isu di Dewan Keamanan PBB. Keduanya sepakat untuk terus menjalin komunikasi erat, sehingga peringatan 140 tahun hubungan diplomatik tahun depan dapat menjadi peluang untuk mendorong kemitraan komprehensif ke tingkat yang lebih tinggi.
List

Pilihan Editor

Close

Situs kami menggunakan cookie dan teknologi lainnya untuk memberikan Anda layanan yang lebih baik. Dengan terus menggunakan situs ini, Anda menyetujui penggunaan teknologi ini dan kebijakan kami. Detail >