Pemimpin Korsel dan Polandia Sepakat Tingkatkan Kerja Sama Pertahanan

Photo : YONHAP News

Juru Bicara Kepresidenan Korea Selatan, Kang Yu-jung, menyampaikan bahwa Presiden Lee Jae Myung pada Kamis (11/09) mengadakan pembicaraan telepon perdananya sejak menjabat dengan Perdana Menteri Polandia, Donald Tusk.Ia menyatakan, kedua pemimpin memuji hubungan diplomatik kedua negara sejak 1989 yang telah berkembang secara konsisten di berbagai bidang, termasuk politik, ekonomi, dan pertukaran antarwarga. Keduanya juga sepakat untuk semakin memperkuat kerja sama di sektor pertahanan, infrastruktur, perdagangan, dan investasi.Menurut jubir Kang, Presiden Lee menyambut baik perkembangan kerja sama pertahanan yang terus berlanjut antara kedua negara, serta berharap kolaborasi yang saling menguntungkan dapat terus diperkuat.PM Tusk menyatakan kerja sama bisa dilakukan di banyak bidang termasuk sektor pertahanan. Tusk berharap kemitraan dengan Korea Selatan dapat terus semakin diperluas.