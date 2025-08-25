Korsel dan AS Sepakat Bentuk Kelompok Kerja untuk Membahas Visa Baru

Photo : YONHAP News

Pemerintah Korea Selatan dan Amerika Serikat sependapat mengenai perlunya pembenahan aturan visa yang memicu kasus penahanan massal pekerja asal Korea Selatan oleh otoritas imigrasi AS pada 4 September. Kasus tersebut akhirnya berakhir dengan pemulangan sukarela pada 11 September.Saat ini pemerintah fokus pada perbaikan sistem untuk mencegah terulangnya kasus serupa di masa mendatang.Dalam waktu dekat, kedua pihak diperkirakan akan memulai pembicaraan untuk menutup celah aturan, khususnya bagi pekerja yang dikirim sementara untuk mendukung pembangunan fasilitas pabrik di AS.Untuk tujuan itu, Kementerian Luar Negeri kedua negara sepakat membentuk kelompok kerja bersama demi mempercepat pembahasan terkait. Sebagai tindak lanjutan, Kementerian Luar Negeri Korea Selatan dan Kedutaan Besar AS untuk Seoul telah mengadakan pertemuan tingkat kerja pada Kamis (11/09).Kedua negara diperkirakan akan secara intensif membahas penyusunan pedoman yang lebih jelas terkait cakupan visa bisnis jangka pendek B-1, kemungkinan penerbitan visa baru untuk perjalanan dinas jangka pendek bagi tenaga profesional asal Korea Selatan, serta peluang memperoleh kuota khusus bagi warga Korea Selatan dalam program visa tenaga kerja profesional asing H-1B.Pada Rabu (10/09), Menteri Luar Negeri Korea Selatan Cho Hyun telah bertemu dengan Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio. Pada kesempatan itu, ia mengusulkan pembentukan kategori visa baru terkait masuknya tenaga profesional Korea Selatan ke AS.Menteri Cho menegaskan kembali komitmen untuk segera membentuk kelompok kerja antara Kementerian Luar Negeri kedua negara, guna mempercepat konsultasi dalam merancang visa baru tersebut.