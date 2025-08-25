Korsel dan NATO Gelar Dialog Tingkat Tinggi untuk Bahas Isu Siber

Photo : YONHAP News

Dialog tingkat tinggi putaran kedua di bidang siber antara Korea Selatan dan Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) digelar di Seoul pada Kamis (11/09).Kementerian Luar Negeri Korea Selatan pada Jumat (12/09) menyampaikan bahwa Duta Besar untuk Kerja Sama Siber Internasional, Lee Tae-woo, dan Wakil Asisten Sekretaris Jenderal NATO untuk Transformasi dan Digital, Jan-Charles Ellermann-Kingombe, masing-masing hadir sebagai ketua delegasi.Kedua pihak meninjau tren ancaman siber di kawasan Indo-Pasifik dan Euro-Atlantik, serta sepakat untuk terus memperkuat kerja sama dalam menghadapi peningkatan ancaman kejahatan siber yang kian mengkhawatirkan.Duta Besar Lee menilai bahwa partisipasi timbal balik dalam latihan siber yang digelar kedua pihak sangat bermanfaat, terutama untuk meningkatkan kapasitas respons terhadap krisis siber.Dialog tingkat tinggi Korea Selatan dan NATO di bidang siber dibentuk untuk membahas penguatan kerja sama siber. Pertemuan pertama yang diadakan pada November tahun lalu di Belgia.