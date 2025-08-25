Kupon Konsumsi Putaran Kedua Diberikan ke Masyarakat Berpenghasilan Rendah

Photo : YONHAP News

Pemerintah telah mengumumkan kriteria kelayakan untuk putaran kedua kupon konsumsi, yang akan mulai diterbitkan mulai 22 September.Dalam konferensi pers pada Jumat (12/09), pemerintah mengumumkan bahwa mereka akan mengesampingkan individu dengan aset tinggi berdasarkan penilaian pajak properti, kemudian memilih 90 persen terbawah dari penerima penghasilan berdasarkan premi asuransi kesehatan.Putaran kedua program stimulus ini menargetkan 90 persen berpenghasilan terendah, dengan memberikan 100.000 won, atau sekitar 66 dolar AS, untuk setiap orang.Mereka yang memenuhi syarat dapat mengajukan permohonan kupon mulai 22 September hingga 31 Oktober.Kupon yang didistribusikan pada putaran pertama dan kedua program ini berlaku hingga 30 November, setelah itu dana yang tidak terpakai akan otomatis kedaluwarsa.