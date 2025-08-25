CEO Hyundai: Rencana Konstruksi Pabrik Baterai di AS Tertunda 2-3 Bulan

Photo : YONHAP News

Chief Executive Officer (CEO) Hyundai Motor, José Muñoz, mengatakan bahwa pihaknya terpaksa menunda proses pembangunan pabrik baterainya yang baru-baru ini dirazia oleh petugas imigrasi Amerika Serikat.Muñoz mengatakan bahwa pabrik yang terkena penggerebekan itu menunda rencana pembangunan selama dua hingga tiga bulan. Padahal, rencana konstruksi itu sebelumnya dijadwalkan beroperasi akhir tahun dari 2025.Muñoz menyampaikan hal itu kepada wartawan di Detroit pada Kamis (11/09), di sela-sela sebuah acara industri otomotif. Itu merupakan pernyataan publik pertamanya sejak penggerebekan berlangsung.Menurut laporan Reuters dan Bloomberg, Muñoz mengatakan insiden tersebut akan menyebabkan penundaan konstruksi, karena seluruh pekerja ingin kembali ke Korea Selatan.Muñoz menjelaskan bahwa dalam fase konstruksi pabrik baterai otomotif, biasanya memang dibutuhkan pekerja dengan keterampilan khusus dan spesialisasi tertentu. Meski begitu, ada banyak keterampilan dan peralatan yang tidak tersedia di AS. Ia menambahkan, perusahaan kini harus mencari solusi untuk mengisi posisi-posisi tersebut.Ia juga menegaskan, meski insiden ini sangat disayangkan, kepentingan strategis pasar Amerika bagi perusahaannya tidak akan berubah. Ia menambahkan, perusahaan telah melakukan banyak investasi selama beberapa tahun terakhir dan akan terus melakukannya di masa mendatang.Di sisi lain, menurut Bloomberg, pemimpin Hyundai Motor Group, Chung Eui-sun, menyampaikan rasa lega atas kepulangan para pekerja Korea Selatan yang sempat ditahan di AS dengan selamat.Ia melanjutkan, pemerintah Korea Selatan dan pemerintah AS saat ini bekerja sama secara erat. Aturan visa dinilainya sangat kompleks, dan ia berharap kedua negara dapat bersama-sama membangun sistem yang lebih baik.