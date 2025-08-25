Pertunjukan Seni Tradisional Korsel Digelar untuk Menyambut APEC 2025

Photo : YONHAP News

Kementerian Kebudayaan, Olahraga, dan Pariwisata Korea Selatan bersama Yayasan Promosi Seni Pertunjukan Tradisional pada Jumat (12/09) mengumumkan rencana penyelenggaraan pertunjukan seni tradisional bertajuk ‘Seorabeol Pungnyu’.Acara ini akan berlangsung mulai 12 September hingga 29 Oktober mendatang di Desa Gyochon, Gyeongju, dan sejumlah lokasi lainnya, sebagai bagian dari peringatan KTT APEC 2025.Selama pertunjukan ini, sebanyak 31 kelompok seni dan lebih dari 700 seniman musik tradisional Korea akan tampil di 37 panggung. Mereka akan menampilkan musik, nyanyian, dan tarian yang merefleksikan semangat Hwarang, kelompok ksatria dari kerajaan Silla, serta jejak sejarah kerajaan yang berlandaskan ajaran Buddha.