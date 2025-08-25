Warga dan Perusahaan Korea Selatan di AS Tidak Boleh Dirugikan

Photo : YONHAP News

Ketua Majelis Nasional Korea Selatan, Woo Won-shik pada Jumat (12/09) menegaskan jangan ada perlakuan tidak adil yang merugikan hak dan kepentingan warga dan mengganggu aktivitas ekonomi perusahaan Korea Selatan di Amerika Serikat.Ia menegaskan Korea Selatan adalah negara investor terbesar sekaligus kontributor penciptaan lapangan kerja di Amerika.Pernyataan Ketua Woo tersebut disampaikan menyusul kasus penahanan pekerja asal Korea Selatan di Amerika Serikat.Menurut siaran pers resmi Majelis Nasional, Ketua Woo, dalam surat yang dikirimkan kepada Ketua DPR dan Senat AS, menyampaikan permohonan agar warga negara Korea Selatan tetap dapat menjaga martabatnya dan diperlakukan secara adil.Ia mengatakan, kasus ini sangat mengkhawatirkan karena dapat memicu sentimen publik yang berpotensi berdampak negatif terhadap aliansi Korea Selatan dan AS, termasuk melemahnya minat investasi perusahaan Korea di AS dan berkurangnya pertukaran sumber daya manusia.Pada saat yang sama, ia meminta agar dipertimbangkan pembentukan kuota visa khusus bagi tenaga profesional asal Korea Selatan. Ia memaparkan bahwa salah satu penyebab mendasar dari insiden ini adalah belum adanya sistem visa yang memadai bagi tenaga profesional Korea Selatan yang dikirim untuk pembangunan pabrik di Amerika.