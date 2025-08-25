Warga Korea Selatan yang Ditahan dalam Razia Imigrasi Tiba di Korea Selatan

Photo : YONHAP News

​​Sebanyak 316 pekerja Korea Selatan yang dibebaskan dari fasilitas penahanan imigrasi AS tiba di Korea Selatan dengan menggunakan pesawat carter Korean Air.Penerbangan Korean Air tiba di Bandara Internasional Incheon pada pukul 15.23 waktu Korea pada Jumat (12/09), setelah berangkat dari Bandara Internasional Hartsfield-Jackson Atlanta pada pukul 11.38 waktu setempat pada Kamis (11/09). Pesawat membawa 316 warga Korea Selatan serta 14 warga negara asing.Warga Korea Selatan akhirnya pulang sehari setelah mereka dibebaskan dari fasilitas penahanan imigrasi dan bea cukai (ICE) di Folkston, Georgia.Mereka ditahan pada 4 September setelah otoritas imigrasi menyerbu lokasi konstruksi di Georgia di mana Hyundai Motor dan LG Energy Solution Korea Selatan sedang membangun pabrik baterai kendaraan listrik. Di lokasi tersebut, 475 orang ditangkap.Salah satu pekerja Korea Selatan yang dibebaskan dari fasilitas penahanan memilih untuk tetap tinggal di AS.