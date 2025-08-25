Trump: Perusahaan Asing Harus Bawa Tenaga Ahli untuk Latih Pekerja Amerika

Photo : YONHAP News

Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump mengatakan ia ingin perusahaan asing yang berinvestasi di AS membawa tenaga ahli mereka untuk melatih pekerja Amerika, sekaligus menegaskan bahwa AS menyambut baik perusahaan asing.Dalam unggahan di platform media sosialnya, Truth Social pada Minggu (14/09), Trump menyampaikan bahwa ketika perusahaan asing yang memproduksi produk sangat kompleks datang ke AS dengan investasi besar, ia ingin mereka membawa para ahli untuk sementara waktu guna melatih pekerja Amerika.Trump menegaskan jika hal itu tidak dilakukan, investasi besar tersebut tidak akan pernah datang ke AS.Ia melanjutkan bahwa AS harus belajar kembali cara membuat chip, semikonduktor, komputer, kapal, dan lainnya.Trump menekankan bahwa ia tidak ingin menakuti atau mengurangi minat investasi dari negara maupun perusahaan asing, seraya menambahkan bahwa AS menyambut mereka beserta para tenaga kerjanya.