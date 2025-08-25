Pergi ke Menu Pergi ke Halaman Utama

Cari

Korean
Cari

Bahasa Indonesia

About KBS Go to KBS
Go Top

Internasional

Trump: Perusahaan Asing Harus Bawa Tenaga Ahli untuk Latih Pekerja Amerika

Write: 2025-09-15 08:43:45Update: 2025-09-15 10:12:43

Trump: Perusahaan Asing Harus Bawa Tenaga Ahli untuk Latih Pekerja Amerika

Photo : YONHAP News

Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump mengatakan ia ingin perusahaan asing yang berinvestasi di AS membawa tenaga ahli mereka untuk melatih pekerja Amerika, sekaligus menegaskan bahwa AS menyambut baik perusahaan asing.
 
Dalam unggahan di platform media sosialnya, Truth Social pada Minggu (14/09), Trump menyampaikan bahwa ketika perusahaan asing yang memproduksi produk sangat kompleks datang ke AS dengan investasi besar, ia ingin mereka membawa para ahli untuk sementara waktu guna melatih pekerja Amerika.
 
Trump menegaskan jika hal itu tidak dilakukan, investasi besar tersebut tidak akan pernah datang ke AS.
 
Ia melanjutkan bahwa AS harus belajar kembali cara membuat chip, semikonduktor, komputer, kapal, dan lainnya.
 
Trump menekankan bahwa ia tidak ingin menakuti atau mengurangi minat investasi dari negara maupun perusahaan asing, seraya menambahkan bahwa AS menyambut mereka beserta para tenaga kerjanya.
List

Pilihan Editor

Close

Situs kami menggunakan cookie dan teknologi lainnya untuk memberikan Anda layanan yang lebih baik. Dengan terus menggunakan situs ini, Anda menyetujui penggunaan teknologi ini dan kebijakan kami. Detail >