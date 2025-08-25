Menlu Korsel Akan Lakukan Pertemuan Bilateral Pertama dengan Menlu China

Photo : YONHAP News

Menteri Luar Negeri Korea Selatan, Cho Hyun akan melakukan kunjungan resmi pertamanya ke China sejak menjabat.Kementerian Luar Negeri Korea Selatan pada Senin (15/09) menyatakan bahwa Cho akan berada di Beijing pada Rabu (17/09) dan Kamis (18/09).Cho dijadwalkan bertemu dengan Menteri Luar Negeri China, Wang Yi pada Rabu, dalam pertemuan bilateral pertama antar menteri luar negeri sejak pemerintahan Presiden Korea Selatan, Lee Jae Myung diluncurkan.Kementerian Luar Negeri Korea Selatan mengatakan kedua pihak akan membahas kemungkinan kunjungan Presiden China, Xi Jinping ke Korea Selatan untuk menghadiri KTT Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) yang dijadwalkan bulan depan di Kota Gyeongju.Kedua menteri juga akan membahas berbagai cara untuk memperdalam kemitraan kerja sama strategis antara kedua negara.Selain itu, isu Korea Utara serta pembangunan struktur oleh China di perairan barat Korea Selatan diperkirakan turut menjadi agenda pembahasan.