Pemerintah Bebaskan Tarif Tol dan Pasok Bahan Pangan untuk Liburan Chuseok

Write: 2025-09-15 14:00:03Update: 2025-09-15 14:47:55

Photo : YONHAP News

Pemerintah akan membebaskan biaya jalan tol selama liburan Chuseok dan mendistribusikan sejumlah besar bahan pangan utama untuk menstabilkan harga.

Pemerintah dan Partai Demokrat yang berkuasa pada hari Senin (15/09) menggelar rapat koordinasi kebijakan mengenai langkah-langkah keamanan untuk liburan. Hasilnya, tarif jalan tol akan dibebaskan mulai 4-7 Oktober

Selain itu, Ketua Komite Kebijakan Partai yang juga merupakan anggota DPR, Han Jeoung-ae, mengatakan bahwa pemerintah juga akan menawarkan diskon 30-40% untuk tiket kereta KTX dan SRT bagi mereka yang berpergian ke wilayah ibu kota selama liburan.

Pemerintah juga akan memasok 172 ribu ton bahan pangan utama yang paling diminati di musim liburan seperti apel, pir, dan kastanye.

Pemerintah juga akan menyediakan tambahan 25 ribu ton beras untuk menstabilkan harga dan kelompok rentan akan mendapatkan diskon 20 persen.
