Pergi ke Menu Pergi ke Halaman Utama

Cari

Korean
Cari

Bahasa Indonesia

About KBS Go to KBS
Go Top

Antar-Korea

Kelompok Peretas Kimsuky Menyerang Lembaga Militer Menggunakan AI

Write: 2025-09-15 14:41:40Update: 2025-09-15 14:46:29

Kelompok Peretas Kimsuky Menyerang Lembaga Militer Menggunakan AI

Photo : YONHAP News

Kelompok peretas yang diperkirakan disponsori oleh Korea Utara  yang bernama 'Kimsuky' dikonfirmasi menggunakan deepfake yang dibuat oleh kecerdasan buatan (AI) untuk melakukan serangan siber ke lembaga militer.

Menurut laporan perusahaan khusus keamanan Genians Security Center (GSC), Kimsuky pernah mencoba untuk melakukan 'spear-phishing' terhadap lembaga militer menggunakan gambar yang dibuat AI. 

'Spear-phishing' adalah serangan siber di mana penyerang mencoba mendapatkan informasi pribadi atau kredensial dengan menyamar sebagai entitas tepercaya.

Kimsuky menyisipkan kode peretas ke dalam email yang meminta rancangan pembuatan kartu identifikasi militer Korea Selatan dengan menggunakan gambar dari deepfake. 

Penyalinan kartu identitas pegawai pemerintah adalah tindakan ilegal di Korea Selatan. Peraturan ChatGPT juga melarang permintaan salinan kartu identitas.

Namun, diperkirakan Kimsuky berhasil membuat gambar deepfake melalui perintah yang mengubah instruksi untuk memungkinkan mereka menghindari peraturan. 

Laporan GSC menyatakan penyesalan mendalam bahwa kelompok peretas Korea Utara aktif melakukan serangan siber menggunakan AI.
List

Pilihan Editor

Close

Situs kami menggunakan cookie dan teknologi lainnya untuk memberikan Anda layanan yang lebih baik. Dengan terus menggunakan situs ini, Anda menyetujui penggunaan teknologi ini dan kebijakan kami. Detail >