Pejabat Korsel Berangkat ke AS untuk Negosiasi Rincian Kebijakan Tarif

Photo : YONHAP News

Ketua Badan Negosiasi Perdagangan Korea Selatan Yeo Han-koo berangkat ke Amerika Serikat pada hari Senin (15/09).Kunjungan Yeo dilakukan sehari setelah Menteri Perindustrian, Perdagangan dan Sumber Daya Kim Jeong-kwan kembali ke Korea Selatan usai bertemu Menteri Perdagangan AS Howard Lutnick di New York.Ketua Yeo akan bertemu dengan Perwakilan Dagang Amerika Serikat (USTR) Jamieson Greer dan pejabat perdagangan lainnya di Washington D.C. untuk melanjutkan konsultasi lanjutan terkait kesepakatan tarif antara Korea Selatan dan AS.Sebelum berangkat dari Bandara Internasional Incheon, Yeo mengatakan bahwa pemerintah berupaya semaksimal mungkin untuk mencapai hasil yang rasional yang sejalan dengan kepentingan nasional. Prosedur negosiasi tidak akan berjalan singkat untuk membuahkan hasil yang seimbang dan adil.Untuk negosiasi yang konkret, otoritas perdagangan dua negara telah menggelar pembahasan tingkat teknis di Washington D.C pada tanggal 8 September lalu dan pertemuan tingkat Menteri di New York pada tanggal 12 September lalu.Namun, dua pihak belum mempersempit perbedaan pandangan mengenai cara investasi Korea Selatan untuk AS.Sebelumnya, pada 30 Juli lalu, Korea Selatan dan AS telah menyepakati untuk menurunkan tarif resiprokal ke 15%, serta Korea Selatan akan berinvestasi sebesar 350 miliar dolar AS di Amerika Serikat.