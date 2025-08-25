Photo : YONHAP News

Bus air bernama "Hangang Bus" beroperasi secara resmi mulai 18 September mendatang. Hangang Bus beroperasi mulai pukul 11.00 hingga 21.37 setiap hari.Terdapat 7 tempat dermaga yang disiapkan, yakni Magok, Mangwon, Yeouido, Apgujeong, Oksoo, Ttukseom, dan Jamsil. Delapan unit kapal akan beroperasi sebanyak 14 kali sehari dengan interval 60-90 menit.Namun, mulai tanggal 10 Oktober mendatang, waktu operasional Hangang Bus bertambah. Operasional akan menjadi 30 kali pulang pergi, dimulai pukul 07.00 hingga 22.00 pada hari biasa, dan mulai pukul 09.30 hingga 22.30 pada akhir pekan.Setelah akhir bulan Oktober, 12 unit Hangang Bus beroperasi sebanyak 48 kali sehari.Tarifnya mencapai 3.000 won dalam sekali jalan, dan hanya dibayar melalui kartu kredit. Apabila menambahkan 5 ribu won untuk kartu “Climate Companion Card,” penumpang dapat menggunakan Hangang Bus tanpa batas, dan bisa mendapatkan diskon kendaraan umum.Untuk lebih memberikan kenyamanan kepada pengguna, Pemkot Seoul juga menyediakan perhentian bus atau rute bus di sekitar dermaga Hangang Bus. Selain itu, akan ada bus antar jemput gratis untuk menyambungkan rute dermaga Hangang Bus dengan subway.Di dalam kabin Hangang Bus, terdapat rak sepeda, 4 ruang kursi roda, dan 12 kursi khusus untuk penumpang dengan kebutuhan khusus.Pemkot Seoul akan menggelar acara peluncuran Hangang Bus di dermaga Yeouido pada hari Rabu (17/09) mendatang.