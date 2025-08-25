Wamenlu AS Berkunjung ke Seoul Sampaikan Penyesalan atas Penahanan Warga Korsel di Georgia

Photo : YONHAP News

Wakil Menteri Luar Negeri Pertama Park Yoon-joo dan Wakil Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Christopher Landau bertemu di Seoul pada Minggu (14/09).Dalam pertemuan tersebut, Wakil Menteri Landau menyampaikan penyesalan mendalam atas penahanan lebih dari 300 orang pekerja Korea Selatan di Georgia dan berjanji agar insiden serupa tak terulang di masa depan.Landau menekankan bahwa Presiden Donald Trump menaruh banyak perhatian saat ini, sehingga ia menjamin para pekerja tidak akan mendapat kesulitan jika ingin kembali ke Amerika Serikat.Ia menganjurkan agar kedua pihak memperbaiki sistem visa terkait agar investasi Korea Selatan untuk AS tidak terhalangi dan kontribusi pekerja Korea Selatan layak dihargai secara rasional.Sementara, Wakil Menteri Park menyebutkan perlakuan tidak adil tersebut membuat masyarakat Korea Selatan 'terpukul'. Park meminta kepada Wakil Menteri Landau untuk menyiapkan langkah praktis untuk memperbaiki sistem visa yang sudah ada.Namun demikian, Kementerian Luar Negeri menilai bahwa kunjungan Wakil Menteri Landau ke Korea Selatan setelah kasus penahanan pekerja Korea Selatan di Georgia menunjukkan hubungan bilateral yang kokoh.Kementerian Luar Negeri meminta perhatian tinggi dari AS agar insiden ini dijadikan kesempatan untuk memperkuat hubungan bilateral kedua negara dan memperbaiki sistem terkait.