Pemerintah Korsel Siapkan Anggaran 90 Miliar Won untuk Sambut Chuseok

Pemerintah Korea Selatan menyiapkan anggaran sebesar 90 miliar won untuk meningkatkan konsumsi jelang hari raya Chuseok.Anggaran tersebut akan digunakan untuk mensubsidi produk kebutuhan Chuseok supaya masyarakat bisa mendapatkan diskon maksimal 50 persen dari pasar tradisional maupun online. Harga diskon dibatasi sampai 20 ribu won per orang dalam satu minggu.Kebutuhan Chuseok meliputi apel, pir, ikan, sayur-sayuran dan lainnya dengan total 21 jenis produk akan dipasok hingga 172 ribu ton. Disamping itu, pemerintah mengeluarkan langkah dukungan terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) serta pedagang wiraswasta.Untuk pinjaman uang bagi UKM dan wiraswasta, pemerintah menyediakan dana senilai 43 triliun won, dan menangguhkan waktu pembayaran yang jatuh tempo senilai 61 triliun won selama satu tahun ke depan.Pemerintah memberikan dukungan terhadap kalangan yang rentan seperti penurunan harga untuk biji-bijian senilai 20%.Untuk daerah yang ditetapkan sebagai 'zona bencana khusus', pemerintah mengeluarkan 150 ribu kupon fasilitas penginapan dan memberikan diskon hingga 50 persen terhadap produk pariwisata di wilayah tersebut.Bagi masyarakat yang melakukan mudik, tarif jalan tol selama hari libur Chuseok mulai tanggal 4-7 Oktober mendatang digratiskan.Selama hari libur Chuseok, situs warisan nasional, museum, galeri, dan hutan rekreasi nasional dibuka dengan gratis.