Ekonomi

KOSPI Catat Rekor Tertinggi Baru, Ditutup di Level 3.407,31

Write: 2025-09-15 16:14:49Update: 2025-09-15 17:02:26

Photo : YONHAP News

Indeks Harga Saham Gabungan Korea (KOSPI) berhasil menerobos level 3.400 untuk pertama kali, dan tercatat paling tinggi selama empat hari berturut-turut mulai tanggal 10 September.

Rekor ini tercatat pada penutupan perdagangan hari Senin (15/09) di level 3.407,31, naik 11,77 poin atau 0,35 persen dibandingkan hari sebelumnya. 

Peningkatan KOSPI hari ini disebabkan karena kenaikan harga saham di bidang semikonduktor Amerika Serikat, dan kebijakan pemerintah Seoul yang mempertahankan ambang batas pemegang saham utama untuk pajak transfer saham di 5 miliar won. 

Sementara itu, KOSDAQ juga turut mengalami kenaikan 5,61 poin atau 0,66 persen, dan ditutup di level 852,69. 

Di pasar valuta asing, nilai tukar mata uang won melemah 0,8 won terhadap dolar AS, mengakhiri perdagangan hari ini pada angka 1.389 won per dolar.
