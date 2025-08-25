Negosiasi Perdagangan Korsel-AS Masuki Tahap Intensif

Photo : YONHAP News

Menteri Perdagangan Korea Selatan, Yeo Han-koo mengatakan bahwa Seoul dan Washington tengah melakukan negosiasi intensif terkait detail dari kesepakatan dagang yang dicapai pada Juli lalu.Yeo menyampaikan pernyataan tersebut kepada wartawan pada Senin (15/09) waktu setempat setibanya di Bandara Internasional Dulles, dekat Washington D.C.Ia menegaskan akan bertemu dengan Perwakilan Dagang AS, Jamieson Greer dan pejabat perdagangan lainnya untuk melanjutkan pembahasan lanjutan terkait kesepakatan tersebut, sambil berjanji melakukan yang terbaik agar kepentingan nasional tercermin secara maksimal.Ketika ditanya apakah negosiasi menemui jalan buntu, Yeo mengatakan tugas terpenting adalah menghasilkan kesepakatan yang masuk akal dan mampu melayani kepentingan nasional secara optimal.Sementara itu, Jepang mulai Selasa (16/09) ini akan menikmati penurunan tarif ekspor mobil ke AS menjadi 15 persen.Yeo menambahkan Korea Selatan berupaya memperoleh perlakuan serupa secepat mungkin, namun menegaskan tidak akan terpengaruh oleh perkembangan sementara karena negosiasi masih berlangsung.