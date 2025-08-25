Photo : YONHAP News

“Golden,” original soundtrack dari film animasi Netflix "KPop Demon Hunters," mencetak rekor dengan menempati posisi puncak tangga lagu Billboard Hot 100 AS dan album chart Billboard 200 secara bersamaan.Menurut Billboard pada Senin (15/09), “Golden” mempertahankan posisi No. 1 di Hot 100 selama lima pekan berturut-turut, setelah pekan sebelumnya juga menduduki puncak.Awal pekan ini, soundtrack tersebut juga berhasil meraih posisi puncak di tangga album Billboard 200 untuk pertama kalinya.Ini menandai pertama kalinya dalam hampir lima tahun sebuah album K-pop dan salah satu lagunya berhasil menduduki peringkat teratas kedua tangga lagu tersebut secara bersamaan, sejak BTS mencetak prestasi serupa pada Desember 2020 dengan album "BE" dan lagu utama “Life Goes On.”Setelah debut di posisi 81 di Hot 100, “Golden” terus bertahan di tangga lagu tersebut selama 12 pekan berturut-turut.