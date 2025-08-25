Harga Impor Korsel Naik Dua Bulan Berturut pada Agustus 2025 Akibat Pelemahan Won

Photo : YONHAP News

Harga impor Korea Selatan naik untuk bulan kedua berturut-turut pada Agustus 2025, terutama akibat pelemahan won terhadap dolar AS.Menurut data Bank Sentral Korea (BOK) pada Selasa (16/09), indeks harga impor Korea Selatan mencapai 135,21 pada Agustus, naik 0,3 persen dibandingkan bulan sebelumnya.BOK menjelaskan, meskipun harga minyak global menurun, depresiasi mata uang won mendorong kenaikan harga impor. Won melemah 1,1 persen secara bulanan terhadap dolar AS pada Agustus, menjadi 1.389,66 won per dolar AS.Sementara itu, harga rata-rata Dubai Crude, acuan minyak Korea Selatan, justru turun 2,1 persen dibanding Juli.Di sisi lain, indeks harga ekspor naik 0,7 persen secara bulanan menjadi 128,73 pada bulan yang sama, menandai kenaikan dua bulan berturut-turut.