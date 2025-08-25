Menlu Cho: Korsel Bangun Komunikasi untuk Jaga Perdamaian Dunia

Photo : YONHAP News

Menteri Luar Negeri Cho Hyun bertemu dengan Sekretaris Jenderal Departemen Operasi Pemelihara Perdamaian (DPO) PBB Jean-Pierre Lacroix.Pertemuan digelar pada hari Senin (15/09) di Seoul dengan membahas Operasi Pemeliharaan Perdamaian (PKO).Menteri Cho menekankan tekad kuat Korea Selatan untuk meningkatkan efektivitas PKO sebagai negara penyumbang tenaga militer dan anggaran, serta kerja sama antara Korea Selatan dan PBB di bidang perdamaian dan keamanan.Sekjen Lacroix menghargai kontribusi Seoul untuk melanjutkan PKO melalui pengiriman pasukan militer seperti Pasukan Dongmyeong dan Pasukan Hanbit bersama dukungan finansial.Pada hari yang sama, Menteri Cho berbincang melalui telepon dengan Menteri Luar Negeri Ukraina Andrii Sybiha mengenai hubungan bilateral dan situasi regional.Menurut Cho, pemerintah Seoul menaruh banyak perhatian pada perjanjian gencatan senjata Perang Ukraina, serta akan mempertimbangkan berbagai langkah untuk perdamaian dan rekonstruksi Ukraina dalam waktu dekat.Menteri Sybiha juga menyampaikan rasa terima kasih atas dukungan Korea Selatan terhadap Ukraina.Dua menteri menyepakati untuk melanjutkan komunikasi di sela sidang Majelis Umum PBB pada bulan ini.