Korsel Memimpin Pembahasan Kesehatan dan Ekonomi APEC di Seoul

Photo : YONHAP News

Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan Korea Selatan menyatakan bahwa Pertemuan Tingkat Tinggi Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) ke-15 tentang Kesehatan dan Ekonomi (HLMHE) digelar di Korea Selatan pada tanggal 15-16 September.HLMHE merupakan badan konsultasi utama APEC yang menghadirkan pejabat tingkat menteri di bidang kesehatan untuk membahas agenda bersama seperti perubahan struktur populasi, krisis penyakit menular, dan lainnya.Rapat tersebut digelar di Korea Selatan untuk pertama kali, dan dipimpin oleh Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Korea Selatan Jeong Eun-kyeong.Pihaknya membahas tiga agenda, yaitu kesehatan digital, proses penuaan yang sehat, dan kesehatan mental kalangan muda.Dalam kesempatan ini, peta jalan untuk mencegah kanker rahim dipublikasikan pada hari Selasa (16/09). Publikasi ini telah disepakati oleh 21 negara anggota di rapat Health Working Group di Incheon pada bulan lalu.Sementara itu, World Bio Summit 2025 yang dipimpin oleh Korea Selatan dan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) diselenggarakan di Seoul pada hari Rabu (17/09).