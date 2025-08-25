Ekspor Mobil Korsel ke AS Turun Enam Bulan Berturut-Turut

Photo : YONHAP News

Ekspor mobil Korea Selatan ke Amerika Serikat turun selama enam bulan berturut-turut akibat kebijakan tarif yang diberlakukan pemerintahan Trump.Menurut data yang dirilis Kementerian Perdagangan, Industri, dan Energi pada Selasa (16/09), ekspor mobil Korea Selatan ke AS mencapai 2,1 miliar dolar AS pada Agustus, turun 15,2 persen dibandingkan tahun sebelumnya.Penurunan ekspor mobil ke AS mencerminkan tarif 25 persen yang diberlakukan oleh pemerintahan Trump pada semua kendaraan impor mulai April, melanjutkan tren penurunan selama enam bulan berturut-turut.Namun, ekspor mobil Korea secara keseluruhan naik 8,6 persen secara tahunan menjadi 5,5 miliar dolar AS bulan lalu, menjadi angka tertinggi yang tercatat dalam bulan Agustus.Meskipun adanya tarif AS, ekspor mobil Korea meningkat untuk bulan ketiga berturut-turut didukung oleh produksi di AS yang membantu produsen mobil Korea menghindari tarif, serta kinerja kuat di pasar Eropa.