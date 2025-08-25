Biaya Persiapan Chuseok 2025 Lebih Rendah Dari Tahun Lalu

Photo : YONHAP News

Asosiasi Harga Konsumen Korea Selatan pada Selasa (16/09) mengumumkan hasil survei mengenai biaya yang dibutuhkan untuk menyiapkan hari raya Chuseok tahun ini.Biaya persiapan Chuseok di pasar tradisional rata-rata mencapai 284.010 won, menurun 3.090 won dibandingkan tahun lalu.Hal tersebut disebabkan karena harga buah-buahan dan sayur-sayuran lebih rendah dibanding tahun lalu. Contohnya, harga buah pir turun sebesar 17% dibandingkan tahun lalu, serta harga sayur-sayuran seperti bayam, lobak, dan lainnya juga turun karena pasokan stabil.Namun, harga telur, daging babi, dan buah apel mengalami kenaikan dibandingkan tahun lalu.Berbelanja persiapan Chuseok di pasar tradisional lebih murah 24% atau 89.530 won daripada biaya berbelanja di pasar swalayan yang mencapai 373.540 won.