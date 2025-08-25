BIFF Ke-30 Hadirkan Ratusan Film dari 64 Negara

Photo : YONHAP News

Festival Film Internasional Busan (BIFF) ke-30 dibuka di Busan pada hari Rabu (17/09).BIFF diselenggarakan selama sepuluh hari mulai 17-26 September. Acara pembukaan akan digelar di Haeundae, Busan pada pukul 18.00 hari Rabu. Film berjudul "No Other Choice" karya Park Chan-wook terpilih sebagai film pembukaan BIFF 2025.242 film dari 64 negara diundang secara resmi dalam pemutaran BIFF tahun 2025. Selain itu, terdapat pula 32 film yang diputar melalui program komunitas.BIFF secara khusus mengundang 14 film dari negara Asia untuk seleksi kompetisi yang baru diadakan pada tahun ini.Selain itu, dibentuk pula penghargaan bernama Busan Award yang terbagi menjadi lima kategori penghargaan, yaitu penghargaan film terbaik, penghargaan sutradara terbaik, penghargaan khusus dewan juri, penghargaan aktor terbaik, dan penghargaan kontribusi seni.Film terbaik dari Busan Award akan diputar pada saat penutupan acara."2025 Asia Contents & Film Market" juga disajikan baik di BEXCO Exhibition Hall 2 maupun di platform online.