Korsel Kembangkan Aliansi yang Berdampak Positif di Masa Depan

Photo : YONHAP News

Pemerintah Korea Selatan menetapkan "Rencana Lima Tahun Pengelolaan negara Pemerintahan Lee Jae Myung" di sidang kabinet Selasa (16/09).Menurut petugas kenegaraan untuk bidang diplomasi, Korea Selatan akan berupaya menjalin hubungan yang baik dengan empat negara utama meliputi Amerika Serikat, Jepang, China dan Rusia berbasis aliansi antara Korea Selatan dan AS, serta kerja sama antara Korea Selatan, AS dan Jepang.Hubungan Korea Selatan dan AS dikembangkan menjadi aliansi yang strategis dan komprehensif, sehingga saling menguntungkan dan seimbang.Dalam hubungan dengan Jepang, Korea Selatan tetap mempertahankan sikap tegas terhadap berbagai isu terkait sejarah masa lalu, dan juga melakukan kerja sama secara rasional di masa depan.Pemerintah akan mengembangkan hubungan dengan China sebagai mitra yang strategis, serta meminta kerja sama untuk denuklirisasi Korea Utara dan perbaikan hubungan antar Korea.Korea Selatan dan Rusia saat ini tidak memiliki hubungan yang akrab akibat perang Ukraina. Namun, pemerintah tetap berupaya untuk memulihkan hubungan kerja sama melalui komunikasi yang strategis.Di sela pembukaan KTT APEC tahun 2025 dan G20 tahun 2028 yang digelar di Korea Selatan, pemerintah menyiapkan kondisi yang bermanfaat bagi pertumbuhan ekonomi Korea Selatan, terutama untuk menghadapi krisis perdagangan.Untuk itu, rapat pemantauan keamanan ekonomi digelar secara reguler untuk menangani isu perdagangan global, keamanan ekonomi, dan lainnya.Di samping itu, perluasan lingkup diplomasi Korea Selatan, peningkatan kerja sama dengan negara di Timur Tengah, penyediaan strategi jangka menengah dan panjang untuk Bantuan Pembangunan Resmi (ODA), perlengkapan sistem perlindungan warga Korea Selatan di luar negeri, dan lainnya juga terdapat di tugas kenegaraan di bidang diplomasi.