KOSPI Naik 1%, Ditutup di Level 3.449,62

Photo : YONHAP News

Indeks Harga Saham Gabungan Korea (KOSPI) berhasil tercatat paling tinggi selama lima hari berturut-turut mulai tanggal 10 September.KOSPI hari Selasa (16/09) sempat menerobos level 3.450, namun ditutup di level 3.449,62, naik 42,31 poin atau 1,24 persen dibandingkan hari sebelumnya.Sementara itu, KOSDAQ mengalami penurunan 0,85 poin atau 0,10 persen, dan ditutup di level 851,84.Di pasar valuta asing, nilai tukar mata uang won menguat 10,1 won terhadap dolar AS, mengakhiri perdagangan hari ini pada angka 1.378,9 won per dolar.