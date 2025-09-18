Pergi ke Menu Pergi ke Halaman Utama

2,5% Siswa Alami Kekerasan di Sekolah

2025-09-16

Kementerian Pendidikan Korea Selatan mengumumkan hasil survei terkait kekerasan di sekolah semester pertama tahun 2025 pada hari Selasa (16/09).

Hasilnya, 2,5% responden menjawab mereka pernah mengalami kekerasan di sekolah, bahkan angka itu naik 0,4% dibandingkan satu tahun lalu. 

Jumlah siswa Sekolah Dasar (SD) yang menjawab pernah mengalami kekerasan di sekolah mencapai 5%. Angka itu lebih tinggi 0,8% daripada tahun lalu. 

Jumlah siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) yang memberikan jawaban tersebut masing-masing mencapai 2,1% dan 0,7%.

Survei tersebut dilaksanakan secara online selama empat minggu mulai tanggal 14 April lalu kepada siswa SD kelas 4 hingga siswa SMA kelas 12. Terdapat 82,2% siswa atau 3,26 juta siswa memberi jawaban.

Diantara kekerasan di sekolah, 39 % adalah kekerasan verbal, dan disusul pengucilan kolektif dengan 16,4%, kekerasan terhadap tubuh dengan 14,6%, kekerasan di dunia maya dengan 7,8%, dan ada kekerasan seksual dengan 6%. 

Kementerian Pendidikan menyediakan materi pendidikan untuk mengenali emosi, mengontrol emosi, pembentukan hubungan secara sosial, dan lainnya pada semester kedua tahun ini agar pendidikan emosional bagi siswa dilaksanakan di seluruh sekolah.
