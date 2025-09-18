Korsel-AS Lanjutkan Pembahasan Detail Kesepakatan Dagang Juli Lalu

Photo : YONHAP News

Korea Selatan terus melanjutkan pembahasan dengan Amerika Serikat (AS) untuk mempersempit perbedaan terkait detail kesepakatan dagang yang dicapai pada Juli lalu.Negosiator perdagangan utama Korea Selatan, Yeo Han-koo yang tiba di AS pada Senin (15/09), dilaporkan mengadakan pertemuan dengan Perwakilan Dagang AS, Jamieson Greer di Washington D.C. pada Selasa (16/09).Pertemuan tersebut berlangsung setelah kunjungan Menteri Perindustrian, Perdagangan, dan Sumber Daya Korea Selatan, Kim Jung-kwan baru-baru ini ke AS, di mana ia bertemu dengan Menteri Perdagangan AS, Howard Lutnick yang merupakan sosok kunci dalam negosiasi tarif dan perdagangan.Seoul dan Washington mencapai kesepakatan dagang secara garis besar pada 30 Juli, yang kemudian ditegaskan kembali dalam KTT Gedung Putih antara Presiden Korea Selatan, Lee Jae Myung dan Presiden AS, Donald Trump pada 25 Agustus.Namun, kesepakatan yang mencakup penurunan tarif AS terhadap Korea Selatan dari 25 persen menjadi 15 persen itu belum difinalisasi, dengan kedua negara masih berselisih terkait detail, termasuk persyaratan khusus dari komitmen investasi sebesar 350 miliar dolar AS yang dijanjikan Korea Selatan di AS sebagai imbalan atas penurunan tarif.