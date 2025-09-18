Anggota Parlemen Partai Oposisi Utama, Kweon Seong-dong Resmi Ditangkap

Photo : YONHAP News

Seorang anggota parlemen dari Partai Kekuatan Rakyat (PPP), Kweon Seong-dong, resmi ditangkap dan ditahan atas dugaan menerima dana politik ilegal.Pengadilan Distrik Pusat Seoul pada Rabu (17/09) pagi telah memerintahkan penangkapan dan penahanan Kweon dengan alasan adanya potensi sang legislator untuk merusak barang bukti.Sebelumnya, sidang untuk memutuskan surat penahanan berlangsung selama empat jam 30 menit pada Selasa (16/09).Sidang ini digelar setelah Majelis Nasional pada Kamis (11/09) pekan lalu, menyetujui mosi penangkapan terhadap Kweon.Kweon dituduh menerima dana politik ilegal sebesar 100 juta won (sekitar Rp1,1 miliar) dari seorang mantan pejabat Gereja Unifikasi pada Januari 2022, dengan imbalan menjanjikan dukungan untuk membantu mantan Presiden Yoon Suk Yeol berpihak pada kelompok tersebut.