Korsel-AS Gelar Dialog Pertahanan Terpadu Pekan Depan di Seoul

Photo : YONHAP News

Kementerian Pertahanan Korea Selatan pada Rabu (17/09) mengumumkan bahwa Dialog Pertahanan Terpadu Korea Selatan-Amerika Serikat (KIDD) putaran ke-27 akan digelar di Seoul pada Selasa (23/09) dan Rabu (24/09) pekan depan.Kementerian menyebut pembicaraan tersebut akan membahas isu-isu terkait aliansi Korea Selatan-AS, dengan tujuan mengembangkannya menjadi “aliansi strategis komprehensif yang berorientasi masa depan.”KIDD merupakan forum konsultatif tingkat tinggi yang dibentuk pada tahuh 2011 untuk memastikan diskusi keamanan yang tepat waktu dan efektif antara kedua negara.Pertemuan ini biasanya digelar satu hingga dua kali setahun dengan lokasi bergantian antara Seoul dan Washington.KIDD pekan depan akan menjadi pertemuan pertama sejak Presiden Korea Selatan, Lee Jae Myung resmi menjabat pada Juni lalu.