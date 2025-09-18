Pergi ke Menu Pergi ke Halaman Utama

Cari

Korean
Cari

Bahasa Indonesia

About KBS Go to KBS
Go Top

Internasional

Korsel-AS Gelar Dialog Pertahanan Terpadu Pekan Depan di Seoul

Write: 2025-09-17 10:48:55Update: 2025-09-17 10:55:11

Korsel-AS Gelar Dialog Pertahanan Terpadu Pekan Depan di Seoul

Photo : YONHAP News

Kementerian Pertahanan Korea Selatan pada Rabu (17/09) mengumumkan bahwa Dialog Pertahanan Terpadu Korea Selatan-Amerika Serikat (KIDD) putaran ke-27 akan digelar di Seoul pada Selasa (23/09) dan Rabu (24/09) pekan depan.  

Kementerian menyebut pembicaraan tersebut akan membahas isu-isu terkait aliansi Korea Selatan-AS, dengan tujuan mengembangkannya menjadi “aliansi strategis komprehensif yang berorientasi masa depan.”  

KIDD merupakan forum konsultatif tingkat tinggi yang dibentuk pada tahuh 2011 untuk memastikan diskusi keamanan yang tepat waktu dan efektif antara kedua negara.  

Pertemuan ini biasanya digelar satu hingga dua kali setahun dengan lokasi bergantian antara Seoul dan Washington.  

KIDD pekan depan akan menjadi pertemuan pertama sejak Presiden Korea Selatan, Lee Jae Myung resmi menjabat pada Juni lalu.
List

Pilihan Editor

Close

Situs kami menggunakan cookie dan teknologi lainnya untuk memberikan Anda layanan yang lebih baik. Dengan terus menggunakan situs ini, Anda menyetujui penggunaan teknologi ini dan kebijakan kami. Detail >