Menlu Korsel: Xi Jinping Akan Hadiri KTT APEC di Gyeongju Bulan Depan

Photo : YONHAP News

Menteri Luar Negeri Korea Selatan, Cho Hyun mengatakan bahwa Presiden China, Xi Jinping diperkirakan akan berkunjung ke Korea Selatan untuk menghadiri KTT Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) yang dijadwalkan bulan depan di Kota Gyeongju.Pernyataan itu disampaikan Cho kepada wartawan pada Rabu (17/09) di Bandara Internasional Gimpo, sebelum berangkat ke China untuk melakukan pembicaraan dengan Menteri Luar Negeri China, Wang Yi.Cho menegaskan bahwa Presiden Xi akan datang ke Korea Selatan untuk menghadiri KTT APEC, dan pembicaraannya dengan Wang akan membahas detail terkait kunjungan tersebut.Terkait agenda pertemuan tingkat menteri, Cho mengatakan bahwa topik yang akan dibahas mencakup pengembangan hubungan kerja sama Korea Selatan-China serta upaya meredakan ketegangan di Asia Timur Laut.Ia menambahkan bahwa isu terkait Korea Utara juga akan dibicarakan, mengingat kunjungan terbaru Pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un ke China.Mengenai pemasangan struktur baja besar oleh China di Laut Kuning, Cho menekankan bahwa meskipun negara-negara tetangga harus menjaga hubungan baik, persoalan yang tidak diinginkan harus diangkat dengan jelas. Ia berjanji akan membahas masalah tersebut dan mendorong penyelesaian segera.