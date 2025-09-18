Atlet Woo Sang-hyeok Sumbang Medali Perak di Kejuaraan Dunia Atletik 2025

Photo : YONHAP News

Atlet lompat tinggi nasional Korea Selatan, Woo Sang-hyeok, berhasil meraih medali perak pada Kejuaraan Dunia Atletik 2025 di Tokyo.Woo Sang-hyeok berhasil melompat dengan ketinggian 2,34 meter dan finis di posisi kedua pada final lompat tinggi putra di kejuaraan dunia yang digelar di Stadion Nasional, Tokyo, Jepang, pada tanggal 16 September. Medali emas diraih oleh Hamish Kerr asal Selandia Baru yang sukses melewati 2,36 meter pada percobaan pertamanya.Dengan hasil ini, Woo menjadi atlet atletik Korea Selatan pertama yang berhasil meraih lebih dari satu medali di Kejuaraan Dunia. Sebelumnya, ia juga mencatat sejarah sebagai peraih medali perak pertama Korea Selatan di cabang lompat tinggi dengan ketinggian 2,35 meter pada kejuaraan dunia 2022.Presiden Lee Jae Myung pada Rabu (17/09) menyampaikan ucapan selamat melalui media sosialnya kepada atlet lompat tinggi Woo Sang-hyeok, yang meraih medali perak di Kejuaraan Dunia di Tokyo.Presiden Lee menambahkan, dirinya sangat bangga karena Woo tengah mencatat sejarah baru bagi atletik Korea Selatan, dengan menjadi atlet pertama yang berhasil mengoleksi lebih dari satu medali di ajang Kejuaraan Dunia.