Presiden Lee Akan Berpidato dalam Sidang Dewan Keamanan PBB

Photo : YONHAP News

Sesi Debat Umum Tingkat Tinggi yang merupakan rangkaian Sidang Majelis Umum ke-80 untuk membahas berbagai isu internasional akan dibuka pekan depan di Markas Besar PBB, New York, Amerika Serikat.Debat umum digelar pada 23-29 September dengan dihadiri 193 negara anggota. Isu utama yang diperkirakan akan mendominasi adalah perang di Gaza, konflik Rusia-Ukraina, serta perang saudara yang masih berlangsung di Sudan, Afrika.Sementara itu, Presiden Lee Jae Myung dijadwalkan akan menyampaikan pidato utama pada 23 September mendatang.Juru Bicara Kepresidenan, Kang Yu-jung, sebelumnya menyatakan bahwa melalui pidato tersebut, Presiden Lee akan membagikan pengalaman Korea Selatan dalam menghadapi tantangan demokrasi. Ia menambahkan, Presiden juga akan memaparkan visi dan kebijakan pemerintah terhadap isu-isu global, termasuk masalah di Semenanjung Korea.Selanjutnya, Presiden Lee, untuk pertama kalinya sebagai Presiden Korea Selatan, akan memimpin sidang terbuka Dewan Keamanan PBB pada 24 September mendatang selaku Ketua DK PBB. Sidang terbuka tersebut akan berlangsung dengan tema “Kecerdasan Buatan (AI) dan Perdamaian serta Keamanan Global."