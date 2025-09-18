Korsel Luncurkan Kapal Perusak Aegis Kedua Raja Jeongjo

Photo : YONHAP News

Angkatan Laut Korea Selatan bersama Badan Program Akuisisi Pertahanan Korea pada Rabu (17/09) menggelar upacara peluncuran resmi kapal perusak Aegis Kedua Raja Jeongjo (KDX-III Batch-II), bernama ROKS Dasan Jeong Yak-yong, di galangan kapal HD Hyundai Heavy Industries, Ulsan.Kapal perusak Dasan Jeong Yak-yong akan menjalani masa uji coba laut sebelum diserahkan kepada Angkatan Laut Korea Selatan pada akhir 2026. Setelah proses operasionalisasi rampung, kapal ini rencananya akan ditempatkan di bawah Komando Armada Manuver.Proyek kapal perang ini dimulai dengan peluncuran kapal 'Jeongjo the Great' pada November 2024, yang menjadi unit pertama dari batch terbaru.Angkatan Laut menyatakan bahwa kapal baru ini akan memiliki kemampuan tempur paling kuat dan berperan sebagai tulang punggung Armada Manuver di masa depan. Ditambahkan bahwa peluncuran kapal tersebut mencerminkan komitmen Korea Selatan dalam memperkuat pertahanan maritimnya, dengan berbasis pada teknologi sains mutakhir.Kapal perusak Dasan Jeong Yak-yong, berukuran panjang 170 m, lebar 21 m, dengan bobot 8.200 ton. Kapal itu kini bergabung dalam armada elit yang menjadi tulang punggung Korea Air and Missile Defense System (KAMD).Sebagai bagian dari kelas canggih 'Sejong the Great', kapal perusak terbaru ini dilengkapi dengan berbagai fitur mutakhir, termasuk dengan penguatan fitur 'siluman' untuk melindungi kapal dari serangan musuh. Bahkan, modernisasi ini menegaskan kapal perusak Batch II sebagai komponen penting dalam strategi pertahanan Korea Selatan terhadap ancaman udara dan rudal jarak jauh.