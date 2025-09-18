Roket 'Nuri-ho' Menjalani Pemeriksaan Akhir Sebelum Lepas Landas

Photo : YONHAP News

Roket luar angkasa buatan Korea Selatan, Nuri-ho, Rabu (17/09) telah dipasang di landasan peluncuran untuk menjalani pemeriksaan akhir, menjelang peluncuran keempatnya yang dijadwalkan pada akhir November mendatang.Badan Antariksa Korea (KASA) menyatakan bahwa pihaknya telah memulai prosedur akhir menjelang peluncuran roket Nuri-ho, termasuk menegakkan roket di landasan peluncuran di Pusat Antariksa Naro, Goheung, Provinsi Jeolla Selatan.Langkah ini dilakukan untuk uji Wet Dress Rehearsal (WDR), yakni pemeriksaan akhir sebelum peluncuran resmi, termasuk pemeriksaan hubungan sistem antara roket dan landasan peluncuran.KASA menjelaskan bahwa karena WDR merupakan tahap pemeriksaan akhir sebelum peluncuran, analisis hasil uji tersebut diperkirakan akan memakan waktu sekitar satu minggu.Saat ini, roket Nuri-ho menargetkan peluncuran malam hari pada akhir November. Namun, Badan Antariksa Korea mengatakan bahwa jadwal tersebut masih dapat berubah bergantung pada hasil pemeriksaan akhir.