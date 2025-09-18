Duta Besar AS: Trump Akan Bertemu Lee di KTT APEC Gyeongju

Photo : YONHAP News

Duta Besar AS untuk Korea Selatan Joseph Yun mengatakan bahwa Presiden Donald Trump akan menghadiri KTT Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) di Gyeongju bulan depan dan bertemu dengan Presiden Lee Jae Myung.Hal ini disampaikan Yun di Konferensi Aliansi Korea-AS di Seoul pada Rabu (17/09). Yun menyebut KTT bilateral yang berlangsung di Gedung Putih bulan lalu sukses dan kedua pemimpin akan bertemu lagi di KTT APEC.Meskipun kehadiran Trump belum dikonfirmasi secara resmi, Penasihat Keamanan Nasional Wi Sung-lac pada Rabu juga mengatakan bahwa Seoul mengharapkan Presiden AS untuk berkunjung.Yun menekankan bahwa aliansi militer kedua negara lebih kuat dari sebelumnya, tetapi harus beradaptasi dengan ancaman dan realitas global baru sebagai bagian dari upaya modernisasi yang sedang berlangsung.Dia juga menyoroti pentingnya kerja sama dalam hal ekonomi, sains dan teknologi, serta pertukaran antarmasyarakat di bidang pendidikan.