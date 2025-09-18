Bank Sentral AS Turunkan Suku Bunga 0,25%

Photo : YONHAP News

Bank Sentral AS mengumumkan pemangkasan suku bunga pertamanya dalam sembilan bulan terakhir, dengan menurunkan suku bunga acuan sebesar 0,25%.Setelah pertemuan dua hari Komite Pasar Terbuka Federal (FOMC), pada Rabu (18/09), The Fed menyatakan bahwa mereka telah memutuskan untuk menurunkan target suku bunga pinjaman utama menjadi kisaran 4% hingga 4,25%.Ini menandai pemotongan suku bunga pertama dalam sembilan bulan, setelah lima kali pemotongan berturut-turut sejak The Fed memotong suku bunga sebesar 25 basis poin pada Desember tahun lalu.Ini juga merupakan pemotongan suku bunga pertama sejak dimulainya masa jabatan kedua Presiden AS Donald Trump.FOMC memperkirakan dua pemotongan suku bunga sebesar 0,25% lagi sepanjang sisa tahun ini.Pemotongan terbaru ini memperkecil selisih antara suku bunga The Fed dan suku bunga Bank of Korea menjadi 1,75 poin persentase.