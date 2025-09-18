Menlu Korsel dan China Bahas Semenanjung Korea dan Laut Kuning

Photo : YONHAP News

Menteri Luar Negeri Korea Selatan Cho Hyun mengadakan pertemuan tatap muka perdana dengan Menteri Luar Negeri China Wang Yi di Beijing pada Rabu (17/09).Dalam pertemuan itu, kedua menteri membahas rencana kunjungan Presiden Xi Jinping ke Korea Selatan dalam rangka KTT APEC serta situasi di Semenanjung Korea.Meski belum resmi mengonfirmasi, namun Menteri Cho mengatakan dirinya merasa yakin Presiden Xi akan hadir dalam KTT Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik akhir oktober mendatang. Menteri Wang Yi juga menyebutkan KTT APEC penting untuk mengembangkan hubungan Korea Selatan dan China.Sementara mengenai situasi di Semenanjung Korea, Menteri Cho menyatakan China berperan penting untuk mendorong denuklirisasi, apalagi China belum mengakui nuklir Korea Utara. China membalas pernyataan tersebut dengan terus berperan konstruktif.Korea Selatan dan China sama-sama berkomitmen akan terus menjaga stabilitas dan mengembangkan 'kemitraan kerja sama strategis Korea Selatan dan China' ke tingkat yang lebih tinggi.Selain kerja sama, isu lainnya juga dibahas. Menteri Cho menyampaikan keberatan pada China atas pembangunan fasilitas secara sepihak di Laut Kuning. Menteri Wang Yi membalas kedua pihak mengelola hal itu melalui konsultasi tingkat kerja yang sedang berjalan.Wang Yi juga menyampaikan belasungkawa atas pengorbanan mendiang perwira Lee Jae-seok yang meninggal dunia saat menyelamatkan warga negara China.