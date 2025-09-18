Korut Berniat untuk Berpartisipasi dalam Asian Games 2026 di Jepang

Photo : YONHAP News

Korea Utara ingin berpartisipasi dalam Asian Games Musim Panas 2026 di Jepang. Dalam laporan Kyodo News pada Rabu (17/09) Korea Utara berencana mengirimkan atletnya untuk bertanding di Aichi dan Nagoya, Jepang pada 19 September tahun depan.Menurut perwakilan panitia penyelenggara, Korea Utara berencana mengirim sekitar 260-270 orang, termasuk sekitar 150 atlet untuk 17 cabang olahraga termasuk sepak bola.Kyodo News menyebutkan pemerintah Jepang akan mempertimbangkan hal ini dengan serius karena jumlah warga Korea Utara yang masuk ke Jepang sangat banyak. Pemerintah Jepang pada dasarnya melarang warga Korea Utara masuk ke wilayahnya sebagai sanksi atas peluncuran rudal balistik yang dilakukan Korea Utara secara berturut-turut.Namun, pertukaran di bidang olahraga masuk dalam kategori pengecualian. Pada Februari dan Maret tahun lalu, Jepang mengizinkan masuknya beberapa pemain sepak bola pria dan wanita dari Korea Utara.Sebelumnya, Korea Utara tidak berpartisipasi dalam Olimpiade Tokyo 2021 karena COVID-19, tetapi telah mengirim delegasi atlet ke Asian Games Hangzhou 2023 di China dan Olimpiade Paris 2024.Kyodo News melaporkan bahwa Korea Utara sedang mengatur agar warga Korea Utara yang tinggal di Jepang ikut serta dalam acara yang kemudian bisa menjelaskan persiapan kompetisi kepada kepala delegasi dari berbagai negara bulan ini.