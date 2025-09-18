Menkeu Korsel: Dampak Penurunan Suku Bunga Acuan The Fed Terbatas

Photo : YONHAP News

Wakil Perdana Menteri yang juga Menteri Keuangan Korea Selatan, Koo Yun-cheol menilai bahwa dampak penurunan suku bunga acuan Bank Sentral Amerika Serikat terbatas pada perekonomian domestik Korea Selatan.Dalam rapat ekonomi makro dan keuangan di Gedung Federasi Bank Korea pada Kamis (18/09), Koo bersama Gubernur Bank Sentral Korea Lee Chang-yong, Ketua Komisi Jasa Keuangan Lee Eok-won, dan Kepala Layanan Pengawasan Keuangan Lee Chan-jin meninjau kondisi pasar keuangan global serta dampaknya terhadap Korea Selatan.Para pejabat itu menilai keputusan The Fed memangkas suku bunga sebesar 25 basis poin sudah sesuai ekspektasi pasar dan tren penurunan suku bunga diperkirakan berlanjut. Dampaknya terhadap ekonomi Korea Selatan dinilai terbatas.Mereka juga sepakat untuk terus memantau dengan ketat negosiasi tarif AS, tren utang rumah tangga dan pasar properti, serta memperkuat daya saing industri utama.Koo menegaskan pasar keuangan domestik tetap stabil, namun faktor ketidakpastian global masih ada dan pemerintah akan merespons cepat jika diperlukan.