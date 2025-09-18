Tokoh Ekonomi di Georgia Tekankan Pentingnya Pekerja Korsel Kembali ke AS

Photo : YONHAP News

Seorang tokoh dari bidang ekonomi di Georgia, Amerika Serikat mengatakan pihaknya sedang membahas secara internal kemungkinan membawa kembali pekerja Korea yang sebelumnya ditangkap di lokasi pembangunan pabrik baterai Hyundai-LG dan telah kembali ke Korea.Ketua Badan Pengembangan Ekonomi Savannah di Georgia, Trip Tollison dalam wawancara dengan Savannah Morning News pada Rabu (17/0), mengungkapkan bahwa kembalinya pekerja Korea Selatan sangat penting karena mereka satu-satunya yang mampu memasang peralatan dan melatih karyawan tentang teknologi sel baterai.Badan Pengembangan Ekonomi Savannah merupakan sebuah organisasi swasta tapi bekerja sama erat dengan pemerintah Georgia untuk mendorong pertumbuhan ekonomi regional.Tollison tidak mengungkapkan rincian spesifik mengenai kembalinya warga Korea Selatan.Ia menambahkan, dirinya pun terkejut dengan skala penangkapan saat itu dan tidak mengetahui penangkapan itu sebelumnya.