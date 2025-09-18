Pergi ke Menu Pergi ke Halaman Utama

Cari

Korean
Cari

Bahasa Indonesia

About KBS Go to KBS
Go Top

Internasional

Tokoh Ekonomi di Georgia Tekankan Pentingnya Pekerja Korsel Kembali ke AS

Write: 2025-09-18 13:51:22Update: 2025-09-18 15:27:36

Tokoh Ekonomi di Georgia Tekankan Pentingnya Pekerja Korsel Kembali ke AS

Photo : YONHAP News

Seorang tokoh dari bidang ekonomi di Georgia, Amerika Serikat mengatakan pihaknya sedang membahas secara internal kemungkinan membawa kembali pekerja Korea yang sebelumnya ditangkap di lokasi pembangunan pabrik baterai Hyundai-LG dan telah kembali ke Korea.

Ketua Badan Pengembangan Ekonomi Savannah di Georgia, Trip Tollison dalam wawancara dengan Savannah Morning News pada Rabu (17/0), mengungkapkan bahwa kembalinya pekerja Korea Selatan sangat penting karena mereka satu-satunya yang mampu memasang peralatan dan melatih karyawan tentang teknologi sel baterai.

Badan Pengembangan Ekonomi Savannah merupakan sebuah organisasi swasta tapi bekerja sama erat dengan pemerintah Georgia untuk mendorong pertumbuhan ekonomi regional.

Tollison tidak mengungkapkan rincian spesifik mengenai kembalinya warga Korea Selatan.

Ia menambahkan, dirinya pun terkejut dengan skala penangkapan saat itu dan tidak mengetahui penangkapan itu sebelumnya.
List

Pilihan Editor

Close

Situs kami menggunakan cookie dan teknologi lainnya untuk memberikan Anda layanan yang lebih baik. Dengan terus menggunakan situs ini, Anda menyetujui penggunaan teknologi ini dan kebijakan kami. Detail >