Rute Kontainer Baru Pelabuhan Incheon-Indonesia Dibuka

Rute kontainer baru yang menghubungkan Pelabuhan Incheon dan Indonesia telah dibuka.Incheon Port Authority mengumumkan pada Kamis (18/09) mengumumkan bahwa layanan KI8 yang menghubungkan Incheon-Shanghai-Ningbo-Jakarta-Semarang-Ho Chi Minh-Busan-Incheon mulai beroperasi.Rute baru itu akan digunakan seminggu sekali oleh tiga kapal berkapasitas 1.700-2.800 TEU dari tiga perusahaan pelayaran, termasuk CMA CGM asal Prancis yang merupakan perusahaan pelayaran terbesar ketiga di dunia. 1 TEU setara dengan satu kontainer berukuran 20 kaki.Dengan pembukaan rute baru, rute reguler dari Incheon ke Jakarta meningkat dari tiga menjadi empat.Ketua Incheon Port Authority, Lee Kyung-kyu mengatakan, pembukaan layanan KI8 oleh CMA CGM merupakan titik awal yang penting untuk memperkuat jaringan logistik laut dengan pasar berkembang yang berpotensi besar, yaitu Indonesia.Incheon Port Authority memperkirakan penguatan jaringan logistik laut dengan pelabuhan utama Indonesia akan memberikan kestabilan ketersediaan ruang kargo dan efisiensi biaya logistik bagi perusahaan ekspor-impor yang menggunakan Incheon.Rute baru tersebut diperkirakan menambah sekitar 40.000 TEU volume kargo tahunan di Pelabuhan Incheon. Saat ini, layanan kontainer reguler di Incheon mencapai 71 layanan, terbesar sepanjang sejarah.